إليسا تستعد لإطلاق ألبومها الجديد.. وهذه بعض تفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية إليسا لطرح ألبومها الجديد قريباً، وذلك بعد إطلاق أغنيتها الديو مع سعد لمجرد “من أوّل دقيقة”، حيث لاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً وحَقّقت ملايين المشاهدات بعد صدورها.

وانتهت إليسا من تسجيل معظم أغنيات ألبوها الجديد، المُقَرّر طرحه خلال الأيام المقبلة في صيف 2022 وتحديداً في شهر يوليو (تموز) القادم.

ويتضمن ألبوم إليسا الجديد باقة من الأغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية، تتنوّع بين الرومانسي والدرامي.

وسيشهد ألبوم إليسا الجديد، تعاوناً مع الفنان اللبناني الشامل مروان خوري في 3 أغنيات، يعيد من خلالها الثنائي تألقهما معًا من خلال مجموعة من الأغنيات التي شكّلت بصمة مميّزة في السنوات الماضية.

يشار إلى أنّ إليسا احتفلت مؤخراً بنجاح أغنيتها الجديدة “من أول دقيقة” مع الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث حققت الأغنية أكثر من 90 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من صدورها، وتعاونت إليسا في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن رامي جمال، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.