نوال الزغبي تعلن عن مفاجأة لجمهورها.. أغنية “ميغا هيت” قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة اللبنانية نوال الزغبي بصدد طرح أغنية جديدة قريبًا لتكون بمثابة هدية منها لجمهورها في موسم الصيف.

وقالت نوال في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “متحمسة لطرح أغنيتي الـ ميغا هيت الجديدة”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة نوال الزغبي، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم أيضًا للأغنية الجديدة وكل جديد تقدّمه لهم النجمة الذهبية.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت منذ فترة أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “لسه باجي على بالك”، من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج المبدع فادي حداد وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

وعادت نوال من خلال أغنية “لسه باجي على بالك” للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.