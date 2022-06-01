شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللحظات الأخيرة للمطرب الهندي كريشنا كومار على المسرح قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، فيديو للمغنى الهندى كريشنا كومار كوناث على المسرح قبل وفاته بلحظات، وقد توفي المغني الهندى المعروف باسم "كيه كيه"، أمس الثلاثاء بعد إصابته بالأرهاق أثناء حفل موسيقي.

وأحيا المغنى الهندى، حفلا غنائيا، أمس الثلاثاء، في أستاد بمدينة كولكاتا شرقي الهند وشعر بالأرهاق على المسرح ونقل إلى المستشفى و فارق الحياة ورحل كريشنا كومار كوناث عن عمر يبلغ 53 عاما وقدم العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وحفلات غنائية.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى عبر تويتر المطرب الراحل وقال، "حزنا للوفاة المفاجئة للمغني الشهير كريشناكومار كوناث.. عكست أغانيه مجموعة واسعة من المشاعر حيث ضربت على وتر حساس لدى الناس من جميع الفئات العمرية.. سنتذكره دائما من خلال أغانيه.. التعازي لعائلته ومعجبيه"