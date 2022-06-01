شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب الهندى كريشنا كومار كوناث بعد إصابته بأزمة قلبية فى حفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المغنى الهندى الأسطورى كريشناكومار كوناث، عن عمر يناهز 53 عامًا، بعد شعوره ببعض التعب أثناء احدى حفلاته، وهو ما اعتبره الكثيرين، خسارة كبيرة لصناعة الموسيقى.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى عبر تويتر المطرب الراحل وقال، "حزنا للوفاة المفاجئة للمغني الشهير كريشناكومار كوناث.. عكست أغانيه مجموعة واسعة من المشاعر حيث ضربت على وتر حساس لدى الناس من جميع الفئات العمرية.. سنتذكره دائما من خلال أغانيه.. التعازي لعائلته ومعجبيه"



نعى رئيس مجلس الوزراء الهندي

وبحسب "سكاى نيوز"، أدى كوناث العديد من الأغاني لأفلام بوليود وألبومات موسيقية، وكثيرا ما كان يحيي حفلات مباشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المطرب الشاب وهو يغادر الحفل الذي كان يقدمه بعدما ظهرت عليه علامات التعب والإعياء.