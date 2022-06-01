نانسي عجرم تخطف الانظار بإطلالة باللون الاسود: “لماذا كل هذه الجدية؟”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:43 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار فى آخر ظهور لها حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صور جديدة عبر تطبيق انستغرام ظهرت فيها باطلالة كلاسيكية مرتدية فستان أسود شفاف.

وعلقت نانسي عجرم على إطلالتها كاتبة باللغة الانكليزية: “لماذا كل هذه الجدية؟”.

واحيت نانسي منذ أيام قليلة آخر حفلالتها بالقاهرة، وقدمت نانسي العديد من الحفلات الناجحة فى الوطن العربي والتى تلاقى اقبال كبير من الجمهور تحرص أن تقدم فيها العديد من أغنيتها التي تألقت فيها خلال مشوارها الفني منها “مين ده اللي نسيك”، “سلامات” التي أطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى“أنت إيه” و”يا بنات”، “آه ونص”، والتي كانت سبب فى تحقيقها شهرة واسعة .

كما احتفلت منذ أسابيع بعيد ميلادها وحاولت أن يكون ذلك بشكل مختلف ولكنها واجهت بعض الانتقادات.

حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه بملامح مختلفة بوضع مكياج جعلها تبدو صاحبة بشرة سمراء وشعر مجعد مما جعل البعض يوجه لها اتهامات بالتنمر.

وتسأل الجمهور هى ولا مش هى ويبدو أن نانسي قررت أن تحتفل بعيد ميلادها بشكل مختلف حيث كتب معلقة:”الاحتفال بعيد ميلادي بطريقة مختلفة.

وحققت نانسى، نجاح كبير من خلال آخر أغنياتها “سلامات”، لـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربون منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعًا لا يمتلكون أموالاً، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة .