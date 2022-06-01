راغب علامة يحصد مزيدًا من الملايين.. “ممكن أزعلك” ترند بعد 3 أشهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية السوبر ستار راغب علامة الجديدة “ممكن أزعلك” رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيقها أكثر من 10 ملايين مشاهدة على قناة راغب في موقع يوتيوب.

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية والأوروبية.

أغنية “ممكن أزعلك” هي مزيج من الرومانسية والإيقاع من كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس وحمل الكليب توقيع المخرج المصري شريف صبري الذي سطّر نجاحات كبيرة مع السوبرستار بأغنيتي “طب ليه” و”سهروني الليل”.

على صعيد آخر، كشف راغب علامة عن استعداده لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم ” تعاليلي”. وقال راغب في حديث لبرنامج “MBC Trending”: “الأغنية تشبهني وتشبه قلب وتاريخ راغب علامة وأعرف ان الشباب والصبايا سيحبون موضوع الأغنية”.