توم هانكس.. هذه الكلمة تسببت بنجاحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “أي أن سي” الأميركي عن الصعوبات التي مر بها الممثل العالمي توم هانكس قبل أن يصل إلى العالمية بعد اكتشاف أسرار النجاح.

وذكر الموقع أن هانكس كان يضطر إلى اقتراض المال من المنتجين، كي يعيش وكان في بعض الأوقات يطعم أسرته بـ 45 دولاراً فقط في الشهر.

وشرح هانكس أنه تعلّم درساً مهمّاً من خلال قول كلمة صعبة جداً للناس ليصل إلى النجاح. وتابع: “إن كلمة “لا” هي الدرس الذي تعلمته، لأن ذلك يعني أنك اخترت نوع القصة التي تريد سردها ونوع الشخصية التي تريد أن تلعبها”.

وأضاف: “قول كلمة “لا” ما ساعدني في تحديد أولوياتي وإنشاء عمل تجاري يساعدني في تحقيق أهدافي الشخصية”.

وأشار الموقع إلى أن تعلم الرفض له دور أساسي في الذكاء العاطفي، لأنه يذكر الناس بأن كل قرار له عواقب، وأنه لا يوجد سوى قدر معين من الوقت؛ لذلك لا يجب أن يضيع في أمور لا نرغب في فعلها بسبب الإحراج أو ما شابه.

ويذكر أن منصة “ديزني” طرحت ملامح جديدة من الفيلم المنتظر Pinocchio للنجم العالمي توم هانكس، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي لقطات جديدة من الفيلم، لتعلن عن إصدار المقطع الترويجي الرسمي للعمل غداً.