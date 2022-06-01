كيفن سبيسي يواجه تهماً بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النيابة العامة البريطانية أن الممثل كيفين سبيسي يواجه تهماً بالاعتداء الجنسي على رجال في المملكة المتحدة.

ووفق موقع “إندبندنت”، فقد وجه الادعاء العام أربع تهم للممثل الأميركي، المشهور بدوره في مسلسل “هاوس أوف كاردز” House of Cards، بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

كما وُجهت للممثل تهمة إضافية “باعتداء جنسي خطير” في لندن. وذكرت صحيفة “غارديان” الأحد أن سبيسي يواجه “تسليماً رسمياً” من الولايات المتحدة إلى بريطانيا إذا لم يعد إلى البلاد طواعيةً، نقلاً عن مسؤول مطلع على العملية.

ويأتي إعلان التهم بعد مراجعة للأدلة، التي جمعتها إدارة شرطة ميتروبوليتكان، في تحقيقها السابق في دعاوى الاعتداء الجنسي ضدّ الممثل، والتي بدأت في عام 2017.

وبدوره، فقد نفى سبيسي جميع الاتهامات الموجهة إليه، كما كان قد نفى سابقاً أكثر من 12 اتهاماً بسوء السلوك الجنسي.