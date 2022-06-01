نبيلة عبيد توجه رسالة خاصة إلى هشام سليم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة المصرية نبيلة عبيد رسالة خاصة إلى الفنان هشام سليم، وذلك بعد أن كشف مؤخرًا عن طبيعة مرضه ومعاناته مع السرطان لفترة، نافيًا بعض الشائعات التي ترددت عن تدهور حالته بسبب المرض الخبيث.

ونشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو لأحد الاعمال التي جمعتها مع الفنان هشام سليم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلةً: “النجم الجميل هشام سليم .. ممثل أحب طريقته في أداء الشخصيات بشكل طبيعي وتلقائي جدا”.

وتابعت نبيلة عبيد في رسالتها لهشام سليم قائلة: “أسعدني الحظ أن نلتقي في فيلم (اغتيال مُدرسة) مع المخرج أشرف فهمي، واليوم حبيت أحيي هشام سليم وأبعتله تحية، وتتفرجوا معايا على مشهد من الفيلم.. مساكم بعطر الزنبق الجميل”.

يذكر أن هشام سليم كان قد شارك مؤخرًا في دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل “هجمة مرتدة” الذي قدمه رفقة الأبطال أحمد عز، هند صبري، صلاح عبدالله، ماجدة زكي وآخرون، العمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

الجدير بالذكر أن فيلم “اغتيال مُدرسة” جمع بين الفنانة نبيلة عبيد وهشام سليم، وتم عرضه في العام 1988، حيث شاركهما في بطولته الفنان يوسف شعبان، صلاح قابيل، مريم فخر الدين، وشويكار الفيلم من سيناريو وحوار مصطفى محرم، ومن تأليف وإخراج أشرف فهمي.