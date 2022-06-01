شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز معلومات عن المطربة اللبنانية يارا .. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الثلاثاء النجمة اللبنانية يارا بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 1 يونيو 1983، اسمها الحقيقى كارلا نزيه البرقاشى، ولدت في دير الأحمر في البقاع بـ لبنان، تعد يارا من الفنانات اللاتي حجزن مكانا على الساحة الغنائية نظرا لعذوبة صوتها، وكان أول ظهور لـ يارا عندما حصلت على جائزة كأس النجوم عام 2004، وذلك بعدما دعمها الملحن اللبنانى طارق أبو جودة.

ثم توالت نجاحات يارا من خلال ألبوماتٍ عدةٍ لبنانيةٍ وخليجية، وصورت عددًا من الكليبات الناجحة، ومنها دويتو مع فضل شاكر لأغنية “أخدني معك” التي حصدت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا؛ وحصلت يارا على عددٍ من الجوائز سواء كأفضل فنانةٍ أو عن أفضل أغنية، ففي عام 2014 حصلت على جائزة الموريكس دور كأفضل مطربةٍ لبنانية.

في عام 2005 صدر أول ألبومات يارا الغنائية بعنوان توصى في، الذي ضمّ 9 أغاني بما فيها "حب كبير"، ومن ثم صورت أغنية "توصى في" مع المخرجة ليلى كنعان، لاقى الألبوم نجاحًا ملحوظًا، وحازت في عام 2005 على جائزتي الميروكس دور الأولى كأفضل مطربةٍ واعدة عام 2005، والثانية كأفضل مطربةٍ لبنانية عام 2005، وعينت يونيسيف الفنانة اللبنانية يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر فيديو عبر الإنترنت.