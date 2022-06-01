شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "الكبير أوى 6" راحوا فين .. مربوحة والعترة يخوضان أول تجربة سينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسلسل "الكبير أوى 6" للنجم أحمد مكى والذى تم عرضه في رمضان الماضى، عدداً من المواهب الكوميدية الجديدة والتي ساهمت في نجاح العمل وتصدره المشهد في دراما رمضان هذا العام، وأبرز هذه المواهب الفنانة رحمة أحمد التي قدمت شخصية مربوحة زوجة الكبير، ومصطفى غريب الذى جسد دور العترة ابن الكبير، وحاتم صلاح مجسد شخصية نفادى صديق الكبير وعبد الرحمن ظاظا الذى جسد شخصية "طبازة".

وحظي هؤلاء الفنانين باشادات كبيرة من الجمهور خلال شهر رمضان وعرض حلقات المسلسل، وذلك جعلهم مطلوبين للمشاركة في الأعمال الفنية الجديدة، حيث تعاقد مصطفى غريب على المشاركة في فيلم بعنوان "ضرب نار" مع ياسمين رئيس ومى سليم ونبيل عيسى، ليسجل أول تجاربه السينمائية.



مصطفى غريب

مصطفى غريب ممثل شاب شارك في أكثر من مسلسل خلال السنوات الماضية، وكانت بدايته من "أرض النفاق" مع محمد هنيدى، وبعدها ظهر في "سوبر ميرو" مع ايمى سمير غانم، "قوت القلوب" مع ماجدة زكى، "فلانتينو" مع الزعيم عادل امام، "موسى" مع محمد رمضان، "راجعين يا هوى" مع خالد النبوى إلا أن مشاركته في "الكبير أوى" جعلته ينطلق ويحظى بشهرة كبيرة.

ومن الفنانين الذين برزوا في "الكبير أوى 6" وتم ترشيحهم لأعمال جديدة، الفنانة رحمة أحمد التي كانت مفاجأة المسلسل وحققت نجاحاً كبيراً بشخصية مربوحة زوجة الكبير أوى، انضمت مؤخراً إلى أسرة فيلم "مغامرات كوكو" مع بيومى فؤاد وخالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالى، نانسى صلاح، وإخراج إسماعيل فاروق لتخوض هي الأخرى أولى تجاربها السينمائية.



رحمة احمد

رحمة أحمد تخرجت فى كلية العلوم جامعة حلوان، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية، وشاركت فى العديد من المسرحيات، كما شاركت فى برنامج أمين وشركاه بجزئيه، وشاهدها مخرج "الكبير أوى 6" أحمد الجندى، فى إحدى المسرحيات التى قدمتها على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ثم تقابلا فى أكثر من اجتماع خاص بالمسلسل ووقع الاختيار عليها.