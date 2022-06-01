شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ورامى صبرى فى حفل واحد بموسم جدة .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان رامى صبرى وتامر عاشور اليوم الأربعاء1 يوينو حفل غنائى ضمن حفلات موسم جدة، المقامة بالمملكة العربية السعودية، ويقدم كل منهما فاصلا غنائيا يضم أجمل الأغانى الذى قدمها على مدار مشواره الموسيقى.

البوستر الدعائى للحفلة

وطرح الفنان رامى صبرى مؤخرًا كليب أغنيته "مع نفسي" على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، ونشر رامي جزءًا من الأغنية خلال حسابه علي إنستجرام وعلق عليها بـ"الذكرى بقت متعبة ومغلبة قلبي مغلبة.. أنسى إزاي والله ماهقدر.. فيديو كليب مع نفسي على يوتيوب".

ويذكر أن آخر ألبومات تامرعاشور ألبوم بعنوان "تيجى نتراهن"، والذي شمل عدداً من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والرومانسي، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من صناع الموسيقى من الشعراء والملحنين والموزعين.



وضم ألبوم تامرعاشور الجديد 2022، أغاني: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "أحلى دنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين.

وكان المطرب تامرعاشور قد أحيا حفلا غنائيا في الكويت، الأيام الماضية ضمن حفلات عيد الفطر المبارك الماضى، وكان المطرب تامر عاشور طرح مؤخرا، أغنية بعنوان "تملي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"