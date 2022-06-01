شكرا لقرائتكم خبر عن "عشرينيات القرن الماضى"حفل عن عظماء زمان على مسرح دار الأوبرا.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتور مجدي صابر حفلا غنائياً بعنوان "عشرينيات القرن الماضى"، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 5 يونيوعلي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الـ 8 مساء.

ويحيي الحفل فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، وغناء كل من أنغام مصطفى، أحمد حسن، وعاطف عبد الحميد، وحنان الخولى، وأحمد صبرى، ونهي حافظ ، ويتضمن الحفل أجمل أغانى فترة العشرينيات من القرن الماضي لعمالقة الطرب المصرى.

يأتي ذلك ضمن قرار وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة احتفاءا بحقبة عشرينيات القرن الماضى، حيث من المقررأن تضم نماذج من مختلف ألوان الإبداع التي تم إنتاجها خلال تلك الفترة بمشاركة جميع القطاعات.



حفل عشرينيات القرن الماضي علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.. الأحد القادم