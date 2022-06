شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مليون دولار لـ The Northman منذ أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Northman إيرادات وصلت إلى 66 مليونًا و 772 ألف دولار بدور العرض العالمية، منذ طرح العمل يوم 22 أبريل الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Focus Features.

وانقسمت إيرادات فيلم The Northman بين 33 مليونًا و 843 آلاف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 32 مليونًا و 929 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

يستكشف فيلم الإثارة الانتقامى الأعماق The Northman التى سيصل إليها أمير الفايكنج سعيًا لتحقيق العدالة لقتل والده، الفيلم من بطولة ألكسندر سكارسجارد، وآنيا تايلور جوى، ونيكول كيدمان، وإيثان هوك، وويليم دافو، وبيورك.

كما صرحت ليزا بونيل، مديرة التوزيع فى شركة Focus Features المنتجة للفيلم Last Night in Soho ، حيث قالت: "أنا سعيد حقًا لأننا عرضنا هذا الفيلم في دور السينما، وابتعدنا عن فكرة طرحه بإحدى منصات البث، لقد حققنا ما أردناه بالفيلم وللمخرج إدغار رايت، المدافع القوي لـ طرح الأفلام بـ دور السينما، الذى يتواجد حاليا في المملكة المتحدة للترويج لـ فيلمه الجديد Last Night in Soho".

ويأتى تصريح بونيل بعد طرح فيلم Last Night In Soho بعدد كبير من دور العرض حول العالم، فى 29 أكتوبر من العام الماضى 2021، بعد عدة تأجيلات لطرح العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفكير في طرح العمل بـ إحدى منصات البث خوفا من عدم تحقيق الإيرادات.

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.