شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى .. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مسلم حفلا غنائيا يوم السبت المقبل في ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه الذى اشتهر بها، وروج مسلم للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: مستنيكم في ساقية الصاوي الزمالك يوم السبت الجاي هنغني مع بعض مين كان سبب لأول مره بعد ماتنزل.

وحقق مسلم نجاحا مقبولا بعدما قام بطرح عدد من الأغاني التي حققت تفاعل عدد كبير من الجمهور، وحققت مشاهدات عديدة، منها أغنية «مابهتمش» وهي الأغنيه الترويجية لفيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر والذي يعرض الفترة الحالية في دور العرض السينمائية، وحققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة عبر موقع «اليوتيوب» خلال 3 أسابيع.

وكانت أغنية «اتنسيت» السبب الرئيسي في ظهور مسلم وشهرته، فهي الأغنية الرسمية لفيلم «عروستي» للفنانين أحمد حاتم وجميلة عوض، وحصدت الأغنية 265 مليون مشاهدة.

وكان ظهر المطرب مسلم في برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي ويذاع علي قناة CBC، وقال: "أغنية أتنسيت بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغان أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتي جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر ، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم "اتنسيت" التي أختاروها".