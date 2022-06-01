شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح ورشة الهناجر الأولى .. انطلاق ورشة ثانية لـ شادى سرور ومحمد الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور عن إقامة ورشة الهناجر الثانية للتمثيل والإخراج تحت قيادة الفنان شادى سرور والفنان محمد الصغير، وبدء سحب استمارات المشاركة فيها حتي يوم 7 يونيو القادم، أما شروط المشاركة فهى أن يكون سن المتقدم من 18 عاما وحتي 60 عاما، ويقوم المتقدم بملأ استمارة المشاركة بشكل شخصى، واستيفاء الإجراءات المالية عقب النجاح فى الاختبارت.

ويأتي الهدف الأساسي من الورشة تقديم منهجين مختلفين في مجالي التمثيل والإخراج ليصبح هناك مردودًا علي المتدربين يحدث نوعآ من الثراء والتنوع وصقل الموهبه للوصول بالعمليه الابداعيه الي مناطق اكثر احترافيه سواء في مجال التمثيل او في مجال الإخراج.

أما برنامج الورشة فسيكون أول شهرين تتدرب المجموعة بالكامل تمثيل وإخراج من مدربيها الفنان شادى سرور والفنان محمد الصغير إلى جانب تدريب الفنان مصطفي سامي للصوت وسولفيج والإلقاء، وتدريب الفنان محمود حنفي للصورة والسينوغرافيا، أما في الشهر الثالث من فتره التدريب يتم تقسيم مجموعة الممثلين على عدد المخرجين المختارين والذين تم تدريبهم في أول شهرين ويتم عمل مشاريع صغيرة تمثيل وإخراج.

وفى الثلاثة أشهرالمتبقية يتم تقسيم ورشه التمثيل وورشة الإخراج إلى مجموعتين، مجموعة تابعة للفنان شادي سرور، والمجموعة الأخرى تابعة للفنان محمد الصغير، ويتم التدريب على إنتاج عرضين مسرحين مختلفين يكونان نتاج الورشة العامة.



مركز الهناجر للفنون