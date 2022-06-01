مباراة ملحمية.. نادال يهزم ديوكوفيتش ويتأهل لنصف بطولة “رولان غاروس”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 3:36 صباحًا

ثبت مرة اخرى أن الحديث عن نهاية عهد رفائيل نادال من السابق لأوانه، إذ يواصل ملك الملاعب الرملية سعيه لتمديد رقمه القياسي بالفوز بلقبه 22 الكبير بعد انتصاره على منافسه اللدود نوفاك ديوكوفيتش 6-2 و4-6 و6-2 و7-6 في مباراة مثيرة بدور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

ووصل بطل رولان غاروس 13 مرة، الذي خسر أمام ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في قبل النهائي هنا العام الماضي، إلى باريس عقب إصابتين أعاقتا استعداداته.

وبعد نجاته بالفعل من مواجهة في خمس مجموعات أمام الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في الدور السابق، بات اللاعب الإسباني، الذي خسر ثلاث مرات فقط في فرنسا المفتوحة منذ مشاركته الأولى في 2005، يعرف كل متر في ملعب فيليب شاترييه ليدفع ديوكوفيتش ثمن ذلك.

ولا يزال اللاعب الصربي يملك 20 لقبا كبيرا بعد حرمانه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة العام الحالي بسبب السلطات المحلية عقب رفضه التطعيم ضد كوفيد-19، ليتوج نادال باللقب.

وفي اليوم الذي ودع فيه الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز البطولة، بدأ نادال في توجيه الضربات إلى ديوكوفيتش حامل اللقب في بداية مثيرة للمباراة التي أقيمت تحت الأضواء.

وعاد ديوكوفيتش للمباراة بفوزه بالمجموعة الثانية خلال 88 دقيقة، لكن نادال البالغ عمره 35 عاما والمدعوم من الجماهير نجح في حسم الانتصار في أربع مجموعات رغم تراجعه في الرابعة ليضرب موعدا مع الألماني الكسندر زفيريف من أجل حجز مقعد في النهائي يوم الأحد المقبل.