“الظاهر انها جينات في العيلة”.. هل ينصح حسين فهمي شقيقه مصطفى بالزواج مجددا؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:50 صباحاً - كشف الفنان المصري حسين فهمي، بأن شقيقه مصطفى فهمي أكد له بأنه لن يعاود التفكير في الزواج، خاصة بعد مشاكله الأخيرة مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.
وقال الفنان حسين فهمي: “مصطفى قال لي لو سمعتني بتكلم عن الجواز أو قلت إني هتجوز تاني ارفع عليَّ مسدسًا واضربني بالرصاص”.
وعن امكانية قيام مصطفى بالزواج مرة اخرى، قال حسين فهمي “لا يمكن خلاص بقى يعقل بقى شوية ما انا اصلا عملت الخطوات دي كثير الظاهر انها جينات في العيلة”.
يذكر ان مصطفى فهمي تزوج ثلاث مرات الاولى اخرها كانت من الاعلامية اللبنانية فاتن موسى اما حسين فهمي فقد تزوج ست مرات اخرها من السيدة السعودية رنا القصيبي.
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