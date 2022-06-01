تغريم اللبنانية يمنى خوري في السعودية وحظر التعامل معها

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:50 صباحاً - أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، قرارا بتغريم الفاشينيستا اللبنانية، يمنى خوري الشهيرة بـ ”الدكتورة يومي“، المتواجدة حاليا في المملكة، وحظرت التعامل معها والإعلان لديها لمخالفتها عدد من الأنظمة.

وقالت الهيئة في القرار المنشور عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ إن ”الهيئة قررت فرض غرامة بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار)، على زائرة عربية، وتعميما بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها، لمخالفتها نظامي المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية“.

واكتفت الهيئة في قرارها بذكر الأحرف الأولى من اسم الزائرة عبر تطبيق ”سناب شات“ الذي وقعت فيه المخالفة وهما (YO)، وأشارت إلى أنها خالفت ”نظام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية ومكافحة التدخين وممارسة العمل التجاري بدون رخصة“.

وأوضحت أن ”العقوبة شملت إضافة إلى الغرامة وحظر التعامل، إحالتها والمنشأة إلى لجنة النظر في مخالفة نظام التجارة الإلكترونية“.

وأشار عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ السعودية إلى القرار، وأكد عبر ”تويتر“ أنه ”من ضمن المخالفات التي وقعت فيها مشهورة سناب شات الزائرة في السعودية، نشر تغطيات إعلانية روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وأفاد كثير من نشطاء التواصل الاجتماعي بأن ”الزائرة المقصودة هي الدكتورة يومي“، لا سيما أنه تم ذكر الأحرف الأولى من اسمها، وبأنها تتواجد حاليا في السعودية.