شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Home Alone ماكولى كولكين يشارك فى فيلم الإثارة الجديد Rich Flu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الممثل العالمى ماكولي كولكين بطل سلسلة Home Alone، في فيلم جديد يطرح تحت اسم Rich Flu ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، سينضم كولكين إلى كل من دانيال برول وروزاموند بايك في الفيلم الجديد الذي سيقوم بإخراجه جالدر جازتيلو-أوروتيا.

على أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد خلال الخريف، ويدور الفيلم الجديد في إطار تشويق وإثارة اجتماعي، حيث يبدأ مرض مميت في قتل أغنى الناس على هذا الكوكب.

حيث يصيب الفيروس في البداية المليارديرات، ثم أصحاب الملايين، وهكذا، وفي الوقت الذي يشعر فيه العالم كله بالذعر ويتجه نحو الانهيار، يحاول الناس إغراق السوق بأصول لم يعودوا يريدونها، على أمل إنقاذ البشرية.

كما يشارك النجم ماكولي كولكين المعروف ببطولته لفيلم Home Alone، في الجزء الجديد من مسلسل American Horror Story: Double Feature، ونشر موقع جاست جيرد صورة لماكولي من العمل، وهو مسلسل رعب تليفزيونى أمريكى من ابتكار وإنتاج راين مورفى وبراد فلتشاك، وكل موسم يعد مسلسلاً قصيرًا منفصلاً بحد ذاته، يتبع شخصيات وخلفية وقصة خاصة به لها بداية ونهاية، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيما روبرتس وبيلي لورد وكودي فيرن وماثيو موريسون، وغيرهم.

وكانت انضمت الممثلة وعارضة الأزياء كايا جربر إلى فريق الموسم العاشر من سلسلة American Horror Story، وهي ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، إلى الموسم الأخير، الذى سيتضمن قصتين، واحدة عن طريق البحر والأخرى عن طريق الرمال. وستنضم جربر إلى ماكولاي كولكين سارة بولسون، إيفين بيترز، كاثي بيتس، ليزلي جروسمان، بيلي لورد، أدينا بورتر، ليلي راب، أنجليكا روس وفين ويتروك.