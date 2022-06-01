محامي عمرو دياب يصدر بيانا تحذيريا.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:43 صباحاً - أصدر أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للفنان المصري عمرو دياب بيانا مساء الثلاثاء، حذر خلاله من استغلال اسم الهضبة وشركة ناي فور ميديا تجاريا.

وجاء نص البيان الذي أرسله أشرف عبد العزيز للصحفيين: ”يعلن ويحذر مكتب الأستاذ/ أشرف عبد العزيز محامي الفنان الميجا ستار/ عمرو دياب وشركة ناي فور ميديا ش.ذ.م.م من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو إسمه في أعمال تجارية لا تخصه وأن ثمة أشخاصاً يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها“.

وأضاف البيان: ”لذا نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان/ عمرو دياب وشركة ناي المحماة بقوانين الملكية الفكرية“.

يأتي ذلك بعد اعلان عمرو دياب مؤخرا عن إطلاق سلسلة فنادق باسم ”لوكاندا“ بمشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، حيث تمتد سلسلة الفنادق بين مصر والإمارات.

وكان عمرو دياب ورجل الأعمال محمد العبار قد أعلنا من قبل عن تعاون استثماري مشترك بين مصر والإمارات