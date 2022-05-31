نوع من العناكب يصدر إيقاعات متقنة لجذب الإناث

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت دراسة جديدة أنّ البشر ليسوا وحدهم من يقدمون عروضاً باسم الحب، فعناكب الذئب تفعل ذلك أيضاً.

كشف باحثون من جامعة نبراسكا كيف أنّ العناكب الذكور تطلق العنان لأداء حركي ، وارتعاش البطن ، وطرق للساق لمدة تصل إلى 45 دقيقة عندما يواجهون أنثى متقبلة.

وقالت نوري تشوي ، المؤلفة الرئيسية للدراسة:” تفضل الإناث التزاوج مع الذكور الذين يمكن أن ينتجوا إشارات أكثر تعقيداً من غيرها”.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أنّ عناكب الذئب الإناث (شيزوكوسا ستريدولانز) سوف تنتج نوعاً من الفرمون الحريري لإعلام الذكور القريبة بأنها في مزاج للحب.

عادة ما يتذوق الذكور حريرها ، قبل تحريك مشاويهم، وهي زوج من الزوائد الحسية بالقرب من الفم، لحمل الحيوانات المنوية وإخراجها.

بعد ذلك ، يؤدي الذكر دقاته المتقنة ، التي تشعر بها الأنثى ، بدلاً من سماعها.

وقالت الدكتورة تشوي: “أردنا أن نفهم لماذا يستخدم الذكور إشارات معقدة بدلاً من إشارات بسيطة فقط”.

وتابعت: “تتطلب الإشارات المعقدة الكثير من الطاقة والوقت لإنتاجها ويمكن أن تزيد من خطر جذب الحيوانات المفترسة.”

لفهم سبب تعرض الذكور لمثل هذه العروض المتقنة ، حلل الباحثون 44 عرضاً لعناكب الذئب الذكور.

وضع الفريق أنثى عنكبوت على ورق ترشيح في غرفة عازلة للصوت ، قبل إدخال الذكر.

باستخدام كاميرا ومقياس اهتزاز ليزر ، يمكن للباحثين تسجيل التزاوج الذي تلا ذلك.

كشف تحليل لروتين التزاوج أنّ الذكور التسعة الناجحين أنتجوا إشارات اهتزازية أكثر تعقيداً من 35 ذكراً تم رفضهم.

كان الذكور الناجحون أيضاً أكثر عرضة لقضاء المزيد من الوقت في الأداء مع الإناث الأثقل وزناً ، واللواتي عادة ما تكون أكثر عرضة للولادة وتربية مجموعة كبيرة وصحية من العناكب.

مع استمرار التزاوج، استطاع الذكور الناجحون من الخروج من روتينهم ، مشيرين إلى أنهم ربما كانوا يستجيبون لعلامات الاهتمام من الإناث.

قالت إيلين هيبتس ، التي أشرفت على الدراسة: “يهتم القائمون على الإشارات بالمستقبلات ، ويهتمون ببيئتهم ، وهم يتكيفون وفقاً لذلك.”

وتابعت: “نرى ذلك في الكثير من مجموعات الحيوانات الأخرى ، لكنّ الأشخاص الذين يعملون في مجموعات حيوانية أخرى غالباً ما يتفاجأون عندما يرون قصصاً عن العناكب التي تنخرط في هذه السلوكيات المعقدة.”

وأضافت: “لقد وجدنا هذا الآن في العديد من الدراسات ، وهو يشير إلى النقطة التي مفادها أنّ العناكب متطورة مثل أي حيوان آخر عندما تتحدث عن التواصل.”

في حين أنّ سبب النتائج لا يزال غير واضحاً، يقترح الباحثون أنّ تعقيد الروتين قد يشير إلى نوع من المحاسن لدى الذكر التي تود الأنثى رؤيتها تنتقل إلى نسلها.

وقالت الدكتورة هيبتس:”الإناث لا يبحثن بالضرورة عن أكبر ذكر أو أهمّ ذكر أو أقوى ذكر. لكن ربما يبحثن عن رجل رياضي حقاً ويمكنه تنسيق كل هذه الإشارات المختلفة في عرض واحد. بدلاً من ذلك ، قد تكون الإناث أفضل في معالجة الإشارات المعقدة ، أو يمكن ببساطة أن تحب الأصوات الجديدة.

وأضافت الدكتورة هيبيتس: “هناك الكثير من الدراسات التي تظهر أنّ الحيوانات تفضل التمكن من بعض القدرات. “