شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة السينمائى يفتح باب تقديم مشروعات الأفلام العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية فى النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، وهو سوق الإنتاج المشترك التابع للمهرجان، والمقرر إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ 44 التى ستنطلق فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، فيما تم اختيار ليندا بلخيرية، مديرة للملتقى فى دورته الجديدة.

من جانبه، أعرب الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن تطلعه لاستقبال مشاريع أفلام جديدة ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، الذى كان على مدار النُسخ السابقة مصدرا لانطلاق أسماء جديدة فى مجال السينما العربية والعالمية، وساهم فى دعم الكثيرين من صانعى الأفلام الموهوبين، لافتا إلى أنه بصفته رئيسا للمهرجان وبكونه فنانا عربيا يؤمن بأن ازدهار وتطور الصناعة فى المنطقة هو أمر مرهون باستمرار تقديم الدعم للمواهب المثمرة المتجددة.

من ناحية أخرى، قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن اختيار ليندا بلخيرية، ضمن الفريق جاء بناء على تمتعها بخبرة واسعة اكتسبتها بفضل مشاركتها كمبرمجة فى العديد من المهرجانات، مؤكدا أنه يثق فى أن التعاون معها سيؤتى ثماره وسيشكل فارقا إيجابيا فى النسخة المنتظرة من الملتقى.

يشار إلى أن ليندا بلخيرية، مبرمجة مهرجانات ومديرة منصة قرطاج للمحترفين، عملت كمستشار فى العديد من مشاريع لجان التحكيم فى المهرجانات الدولية، كما شاركت كمنسقة بمهرجان الدوحة تريبيكا السينمائى عام 2011، فيما انضمت إلى فريق مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2016.

"ملتقى القاهرة السينمائي" يقام فى إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وهى منصة توفر فضاءً مهما لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، وتستهدف دعم المواهب فى العالم العربى وتسلط الضوء عليهم.

يشترط "ملتقى القاهرة السينمائي" أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيا، وأن يكون الفيلم روائيا أو وثائقيا طويلا فى مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلا أو قصيرا. وذلك على أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة هو 20 أغسطس المقبل.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس "FIAPF".