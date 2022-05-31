“الكذب عند الأطفال”.. نصائح لعلاج هذه العادة السيئة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعد الكذب من أسوأ الخصال التي تفقد الإنسان احترامه لنفسه واحترام الناس له.

ومشكلةالكذب يجب معالجتها تربويًا عند الأطفال من سنين الطفولة المبكرة منذ بداية ادراكهم وتعرفهم على الحياة من حوله ومن خلال هذه النصائح التي أشار إليها دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي يمكن من خلالها علاج صفة الكذب لدى الأبناء بطريقة إيجابية:

على الوالدين تجنب الكذب:

بعض الآباء يكذبون أو يطلبون من أبنائهم الكذب، كأن يقول لابنه أن يخبر جاره بأنه غير موجود في المنزل مثلًا على غير الحقيقة، تلك الأمثلة تشجع الابناء على الكذب وتشعرهم أنها خصلة مطلوبة للتخلص من موقف معين.

لا تعاقب ابنك عند قول الحقيقة:

في حال ارتكب الابن خطأ ما، وذكر الحقيقة لوالديه يجب عدم معاقبته وشكره على شجاعته ولكن في نفس الوقت تأخذ منه وعد بعدم تكرار الخطأ مرة أخرى.

تشجيع الأبناء عند قول الصدق:

هناك بعض المواقف التي يتحرج الطفل في المعتاد من ذكرها مثل شجاره مع بعض الأطفال الآخرين مثلًا أو تعوضه للتنمر، في حال ذكر الطفل هذه المواقف بصدق يجب دعمه نفسيًا وعدم انتقاده وفي حال ما إذا كان مخطئ يجب تعريفه بخطأه ومساعدته على عدم تكراره.

توضيح خطورة صفة الكذب:

يجب أن نوضح للأبناء أن صفة الكذب هي إحدى الصفات الخطيرة التي لا يرضاها الله لنا وتفقد احترام الإنسان لنفسه واحترام الآخرين له، لذلك لا يصح أبدًا أن تكون من صفاتهم مهما كانت صعوبة المواقف التي يمرون بها.

الصدق يعبر عن الثقة بالنفس:

عندما نربط فكرة أن للصدق علاقة مباشرة بثقة الإنسان بنفسه وجرأته على مواجهة المواقف الصعبة فهذا سوف يشحذ همة الأبناء ويذيل من اصرارهم على التعامل بصدق مع الآخرين.

مراجعة ما يطلع عليه الأبناء:

لا يصح أن يشاهد الأبناء بعض القصص التي تحض على الكذب وتتخذه وسيلة للوصول للهدف بطريقة مبتذله رخيصة. تلك القصص يكون لها أثر في غاية الخطورة على سلوك الأبناء ويجب حجبها تمامًا عنهم.

دور المعلم:

المعلم يجب أن يكون قدوة للأطفال بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهذا يضع عليه مسؤولية تعزيز صفة الصدق لدى الأبناء عن طريق تهيئة مناخ سلوكي يعتمد على التربية قبل التعلم يكون فيه الصدق في تعامل الأطفال مع بعضهم البعض هو الأساس.