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“ديزني” تعلن عن ترجمة فيلم “Brave” باللهجة المصرية قريباً

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات
بوستر فيلم ديزني Brave

بوستر فيلم ديزني Brave

قررت شركة “DISNEY”، دبلجة الفيلم الشهير “BRAVE” باللهجة المصرية، وذلك حتى يناسب الجمهور المصري، وينجح في استقطاب شريحة جديدة من الأطفال لـ العمل.

ويعد فيلم “Brave” هو أول فيلم يدبلج باللهجة المصرية حتى الآن.

وأصدرت منصة ديزني بالمصري بياناً، عبر حسابها اللشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء نص البيان كالتالي: وتتوالى مفاجأت ديزني التي لا تصدق، أول فيلم تم دبلجته بالعربية الفصحى، بعد قرار ديزني بوقف اللهجة المصرية، ويعود مجدداً على منصة ديزني باللهجة المصرية.

وتابع البيان: وأخيراً فيلم أسطورة ميريدا، سيتوفر باللهجة المصرية، على منصة ديزني يوم 8 يونيو المقبل.. اللهجة المصرية عائدة وبقوة.. بقى القليل على افتتاح المنصة في مصر والشرق الأوسط.

الصورة المرفقة مع بيان اعلان شركة ديزني عن ترجمة فيلم Brave باللغة المصرية

الصورة المرفقة مع بيان اعلان شركة ديزني عن ترجمة فيلم Brave باللغة المصرية

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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