محمد التاجي يستذكر دلال عبد العزيز بسبب هذا المسلسل ويعلق : ” حاجة توجع القلب “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 06:50 مساءً - أعرب الفنان ” محمد التاجي ” عن اشتياقه وافتقاده للفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وأشار محمد التاجي إلى انه لا يزال في بعض الأوقات يظن أن الفنانة دلال عبد العزيز لم ترحل عن عالمنا فعند مشاهدته لمسلسلها ” فالنتينو ” يهم بالاتصال بها لتهنئتها على دورها به ثم يتذكر وفاتها بعد ذلك .

فكتب التاجي في منشوره قائلا : ” حاجة توجع القلب .. بتفرج على مسلسل فالنتينو وكل شوية أمد أيدي على التليفون عشان اتصل بيها واقولها هايلة يادودي .. الله يرحمك يا دلال ” .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر أغسطس من العام الماضي 2021 بعد صراع مع المرض وعقب وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” بثلاثة أشهر .