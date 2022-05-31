كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 06:50 مساءً - أعرب الفنان ” محمد التاجي ” عن اشتياقه وافتقاده للفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وأشار محمد التاجي إلى انه لا يزال في بعض الأوقات يظن أن الفنانة دلال عبد العزيز لم ترحل عن عالمنا فعند مشاهدته لمسلسلها ” فالنتينو ” يهم بالاتصال بها لتهنئتها على دورها به ثم يتذكر وفاتها بعد ذلك .
فكتب التاجي في منشوره قائلا : ” حاجة توجع القلب .. بتفرج على مسلسل فالنتينو وكل شوية أمد أيدي على التليفون عشان اتصل بيها واقولها هايلة يادودي .. الله يرحمك يا دلال ” .
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر أغسطس من العام الماضي 2021 بعد صراع مع المرض وعقب وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” بثلاثة أشهر .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد التاجي يستذكر دلال عبد العزيز بسبب هذا المسلسل ويعلق : ” حاجة توجع القلب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.