نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بطريقة خاصة ومميزة احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلاد زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، في أحد الكافيهات مع مجموعة كبيرة من أصدقائهما.

ونشرت نيللي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور وفيديوهات تجمعهما من الحفل، ظهر فيها هشام وهو يرقص على أنغام المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، كما ظهرت نيللي في مقطع فيديو آخر وهي ترقص مع زوجها.

وكان هشام عاشور قد حَلّ ضيفاً على برنامج “ET بالعربي”، حيث كشف عن تفاصيل فيلم جديد يجمعه بزوجته للأول مرة بعيداً عن دراما رمضان، وقال إنّ الفيلم سيدور في إطار من الأكشن والإثارة، وسيتولى إخراجه مخرج أميركي.

وعن شخصيته في الفيلم، أوضح هشام عاشور أنّه سيجسد شخصية غير سوية نفسياً، تدخل في صراعات كثيرة خلال الأحداث.

يُذكر أن هشام عاشور شارك خلال الماراثون الرمضاني 2022 في مسلسل “يوتيرن” مع النجمة ريهام حجاج، والفنان القدير توفيق عبد الحميد، والذي يعود من خلال هذا المسلسل الى الدراما التلفزيونية بعد غياب 12 عاماً، كما شارك في مسلسل “أحلام سعيدة” مع يسرا وغادة عادل.