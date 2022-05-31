أول بطلة خارقة مسلمة.. شاهدوا بوسترات مسلسل Ms. Marvel

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة مارفل العالمية الملصقات الدعائية الرسمية لشخصيات مسلسل “Ms. Marvel” المقبل، الذي يدور حول أول بطلة خارقة مسلمة، وسيطرت الألوان الفاتحة على البوسترات، كما ظهر عدد من الشخصيات بالحجاب.

ومن المقرر أن تنضم البطلة إلى أفلام “Captain Marvel” المقبلة، بعد أن نعرف قصتها الأصلية في المسلسل، الذي ستعرض حلقته الأولى يوم 8 يونيو.

ويدور مسلسل “Ms. Marvel” حول قصة كامالا خان، وتجسد شخصيتها في المسلسل إيمان فيلاني، وهي فتاة باكستانية في الـ16 من عمرها من مدينة جيرسي، فنانة طموحة، ولاعبة ماهرة، وكاتبة قصص موهوبة، وهي من أشد المعجبين بكابتن مارفل، وعاشقة للرسم وألعاب الفيديو، وفي يوم ما تجد نفسها من بين أبطالها الخارقين، بعد اكتسابها القدرة على تسخير الطاقة الكونية، وإنشاء هياكل من سوار سحري.

المسلسل من إخراج المنتجين التنفيذيين: عادل العربي، وبلال فلاح، وميرا مينون، وشرمين عبيد تشينوي. وبعد هذا العمل، ستظهر شخصية كامالا خان في الجزء الجديد من “كابتن مارفل”، بعنوان “The Marvels”، من بطولة الممثلتين الأميركيتين: بري لارسون، وتيونا باريس، ومن المقرر عرضه في 28 يوليو من العام المقبل.