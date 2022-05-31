برادلي كوبر بإطلالة صادمة في Maestro.. الجمهور لم يتعرف إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت منصة “نتفليكس” اللقطات الأولى من فيلم السيرة الذاتية والدراما “Maestro” من بطولة وإخراج برادلي كوبر، والمقرر طرحه العام المقبل.

ويتناول الفيلم قصة الحب المعقدة ما بين عازف البيانو وقائد الأوركسترا ليونارد برنشتاين وزوجته فيليسيا، منذ أن التقيا في إحدى الحفلات عام 1946، وعلاقة الزواج التي استمرت لمدة 25 عاماً.

وكان برنشتاين قائداً للفرقة الموسيقية وملحناً وعازف بيانو عاش من عام 1918 حتى عام 1990. ومن أشهر أعماله موسيقى المسرحية الموسيقية الشهيرة West Side Story في برودواي التي تدور حول عصابتي شوارع متنافستين في مانهاتن في خمسينات القرن الماضي.

وظهر برادلي كوبر بهيئة مختلفة بالكامل ليشبه قائد الأوركسترا ليونارد برنشتاين إذ تم جعله متقدماً في السن بشكل كبير في إحدى اللقطات، لدرجة أنه بالكاد يمكن التعرف إليه. وتظهر في الصور كاري موليجان، التي تلعب دور زوجة برنشتاين وتدعي فيليسيا مونتيليغري، ويشارك في بطولة الفيلم مات بومر ومايا هوك.

ويعد الفيلم التجربة الثانية لبرادلي كوبر كمخرج، حيث سبق وقدم فيلم “A Star Is Born” عام 2018، مع المغنية الشهيرة ليدي غاغا، وحاز جائزة أوسكار وحيدة في فئة أفضل أغنية أصلية.