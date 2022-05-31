شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغائها فى أستراليا..سنوب دوج يعلن عدم إحيائه أى حفلة خارج أمريكا فى2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ المغني العالمي سنوب دوج متابعيه وجمهوره حول العالم بنبأ غير متوقع بالنسبة لهم، وذلك حينما أعلن عن الغاء كافة حفلاته الذى كان يرتبط باحيائها خارج الولايات المتحدة فيما تبقى من عام 2022، مؤكداً أن هناك تضارب في المواعيد طرأ على أجندة مواعيده، وبالتالي لن يتمكن من السفر خارج أمريكا مثلما كان مفترض له.

ويأتى ذلك بعدما ألغى المغنى العالمى سنوب دوج، جولته الغنائية الأسترالية المقبلة، الذى كان من المقرر أن يقدم خلالها عروضًا فى بيرث وسيدنى وملبورن وبريسبان، على مدار شهر أكتوبر المقبل.

حيث أكد تقرير موقع الديلي ميل أن سنوب دوج لن يحيي أية حفلات أخرى سواء فى استراليا أو غيرها من الدول، ولن يحيي سوى حفلاته فى امريكا فقط.

وعلى جانب آخر، مازح نجم الراب سنوب دوج – فى وقت سابق - متابعيه ورجل الأعمال إيلون ماسك بعد إعلان الأخير توقفه مؤقتًا عن متابعة صفقة الاستحواذ على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعى، حيث نشر سنوب دوج، تغريده عبر حسابه على "تويتر"، أشار فيها إلى أنه ربما يضطر لشراء شبكة التواصل الاجتماعى بعدما توقفت صفقة إيلون ماسك، البالغة 44 مليار دولار، وقال سنوب، أيضًا، إنه "سيمنح الجميع علامة اختبار زرقاء على الفور، حتى تلك الروبوتات التى تحتوى على 10 أحرف فى أسمائها"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جاء هذا بعدما أعلن إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، أنه يعلق محاولته للاستحواذ على موقع تويتر، وذلك بعد أسابيع من الموافقة على الحصول على الشركة الخاصة فى صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.