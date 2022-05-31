شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها بأفضل ممثلة بالقومى للسينما..كارمن بصيبص:مصر مصدر طاقة إيجابية لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص إنها سعدت بحصولها على جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 24، عن دورها في فيلم العارف من إخراج أحمد علاء الديب .

وقالت كارمن: مصر تعني لي كثيرا، ومنذ بدأت مشواري الفني ، تلقيت دعما جماهيريا كبيرا في مصر، فكانت مصدر طاقة إيجابية لي.

وعن حصولها على الجائزة قالت، "أفخر بهذه الجائزة خصوصا أنها من مهرجان عريق ، سبق أن حصل نجوم ونجمات كبار على جوائزه، لذا أنا ممتنة للمهرجان ولزملائي في الفيلم الذين بذلوا جهدا كبيرا حتى بظهر الفيلم بهذا الشكل".

ترأس هذه الدورة الناقد كمال رمزي، ترأست لجنة التحكيم المخرجة إيناس الدغيدي، بعضوية الفنانة لبلبة، والموسيقارهاني شنودة، ومدير التصوير محمود عبد السميع ، مهندس الديكور فوزي العوامري، الناقدة ناهد صلاح، المونتير دينا فاروق.

فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن فيلم "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.