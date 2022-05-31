شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يحضر لمسلسله "حرب الجبالى" مع رياض الخولى وصلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أحمد رزق للتحضيرات المبدئية لمسلسله الجديد "حرب الجبالى" المكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية، ومن المقرر أن ينطلق تصويره أواخر الشهر المقبل، عقب انتهاء التفاصيل الخاصة بالممثلين والشخصيات وخلافه، وهو من إخراج محمد أسامة .

وقال رزق لـ"الخليج 365" إن مسلسل حرب الجبالى في مرحلة الإعداد من حيث اختيار الممثلين، وكتابة باقى الحقات لاسيما أن المسلسل سيعرض على 3 أجزاء كل جزء يحمل 15 حلقة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع النجوم رياض الخولى وصلاح عبد الله وسوسن بدر فقط حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى الأسماء في القريب العاجل .

يذكر أن الفنان أحمد رزق ينتظر انطلاق تصوير مسلسل "لام شمسية" مع النجمة منى زكى، حيث تأجل تصويره العام الماضى بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل 2023، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى .

وكان قد قدم أحمد رزق عدة أدوار كضيف شرف في مسلسلات "القاهرة كابول" مع الفنانين فتحى عبد الوهاب وطارق لطفى، كما شارك في مسلسل "60 دقيقة" مع ياسمين رئيس.