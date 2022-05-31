كاتب وسيناريست مصري يهاجم ناقد فني ويشبهه ب (ميكي ماوس) : ” يرقص على جثة رجل متوفي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:48 مساءً - شن الكاتب والسيناريست ” محمد سليمان عبد المالك ” هجوما لاذعا على ناقد فني دون أن يكشف عن هويته متهما إياه بالخوض في سيرة رجل متوفي حديثا والحديث عن ما يخص حياته الشخصية من أجل إثارة الجدل .

فكتب محمد سليمان عبد المالك في منشور له عبر حسابه على فيس بوك : ” بعد ما اكتفى من المقالات المجارية للمزاج الجماهيري العام وتحليل إيرادات شباك التذاكر على طريقة الاستديوهات التحليلية وإعطاء صكوك نجومية للأسماء اللي بيخاف منها ” .

وتابع : ” الأستاذ قرر يرقص على جثة رجل متوفي حديثا ويخوض في حياته الشخصية والعائلية دون أي معلومات أو وثائق طمعا في إثارة الجدل والارتزاق من النميمة .. وهو ده الفارق بين الناقد وميكي ماوس ” .

وخمن بعض المتابعون ان المقصود من هذا المنشور هو الناقد الفني ” طارق الشناوي ” الذي كان قد أثار حالة من الجدل في الأيام الماضية بتصريحاته عن الفنان الراحل ” سمير صبري ” .

والذي نفى من خلالها ما قاله الراحل سمير صبري في لقاءات سابقة عن وجود إبن له من سيدة بريطانية ويعيش في لندن .. ووصف طارق الشناوي ذلك بأنه كان (شطحة خيالية) من جانب الفنان الراحل .