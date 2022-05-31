وصلة غزل متبادلة بين ريهام حجاج وزوجها ” محمد حلاوة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:48 مساءً - نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” صورة لزوجها رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” عبر حسابها على تطبيق الصر والفيديوهات إنستجرام . وأرفقت ريهام حجاج الصورة بتعليق أعربت من خلاله عن فخرها بزوجها فقالت : ” دائما فخورة بك يا حبيبي ” . ليرد زوجها محمد حلاوة في تعليق له : ” أنا من أفتخر بك وأفتخر بك في كل شيء ” . واستمرت رسائل الحب المتبادلة بين ريهام حجاج وزوجها والتي بدورها ردت على تعليقه قائلة : ” أنا محدش يعلي عليا ” . ليكتب رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة تعليقا آخر له جاء فيه : ” إلا في الحب أنا أعدي بكتير أوي .. ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا عمري كله ” .

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