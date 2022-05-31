فنانة مصرية شهيرة : ” أنا حالة عجز عنها الأطباء “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:48 مساءً - وجهت الفنانة ” رنا سماحة ” رسالة إلى عائلتها واصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني كاشفة من خلالها عن معاناتها من النسيان وضعف الذاكرة .

وطالبتهم رنا سماحة في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالتعامل معها على أنها حالة عجز عنها الأطباء إلى جانب أنها يئست من هذا الأمر أيضا .

فكتبت في منشورها قائلة : ” إلى عيلتي وأصدقائي وحبايبي في داخل وخارج الوسط الفني، بعد اذنكم محدش يراهن على ذاكرتي .. صدقوني أنا حالة عجز عنها الأطباء وأنا نفسي يئست منها ” .

وتابعت : ” يعني عادي جدًا اصحى ألاقيك مكلمني وأقول هكلمك حالا أدخل الحمام أخرج ناسية .. لأ ده أنا ممكن كمان أرد عليك وأكلمك في دماغي واستغرب إنك زعلت .. أيوة أنا اللي بحكيلك الموضوع 500 مرة وكأنها أول مرة، فعشان خاطري اتفاجئوا عادي ” .

وأضافت رنا : ” ولما اسألك السؤال وتجاوبني وارجع اسألك بعد دقيقتين جاوبني بردو عادي .. لما اقولك هبعتلك حاجة وتقفل معايا ومبعتش، ابعتلي قولي يا رنا انتي قولتي هتبعتي، اه والله بكون نسيت ” .

وأكملت : ” اوعى تديني معاد أو تعزمني على حاجة ومتفكرنيش قبلها عشان بزعل لما بتفوتني المناسبات اللي ببقى نفسي احضرها والله ” .

واختتمت الفنانة رنا سماحة منشورها : ” يا جماعة اتعاملوا معايا على إني سمكة .. عذرا السمكة ذاكرتها أحسن مني .. تعديل: ثانية واحدة أنا ممكن انسى اعزمك وازعل إنك مجتش اه وربنا ” .