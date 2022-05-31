ريما رحباني تحسم جدل خلافها مع شقيقها زياد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت المخرجة ريما رحباني، ابنة الفنانة اللبنانية القديرة فيروز، على الشائعات المتداولة، حول خلافها مع شقيقها الفنان زياد رحباني.

واستعادت ريما رحباني ذكريات طفولتها مع شقيقها زياد، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، صورة لهما من ذكرياتهما باليونان.

وأنهت ريما الجدل حول خلافها مع شقيقها زياد، في تعليق كتبته تضمن تعبيرها عن حبها الدائم وغير المشروط له، مؤكدةً أن الحب سيظل إلى الأبد.

وأكدت ريما أن شقيقها ووالدتها خط أحمر، وما يحدث بينهم ليس من شأن أحد.

وجاء تعليق ريما كالآتي: “شوفوا يا ولادي، رح ريحكن كلكن من كل المواضيع، اللي مفكرين حالكن قادرين تعيروني فيها، سبق وقلت لكم من ثلاث سنين زياد أخي وكلكن برا هالقاعدة الذهبية بعدا قائمة لليوم وستبقى قائمة لأبد الآبدين آمين”.

وتابعت ريما: “واليوم رح ضيف زياد خط أحمر عريض وكتير كابيش؟ اللي بيجيب سيرتو بحسب الله ما خلقه، ثانيا بيني وبين زياد وبين فيروز ما حدا بيخصوا يفتح تمو لا يشور ولا يبخ سموم، ولا يعطي رأي”.

وأضافت ابنة فيروز: “واللي مفكرين حالن أذكيا وبيضلوا يغذوا الصحافة والفانز بالسموم وبيهجموا عليي بحجة إنو زياد قال قايل عني إشيا منا منيحة، كلمتين ما في غيرن، يحق لزياد ما لا يحق لغيره”.