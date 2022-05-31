دوين جونسون نشر صور هذه المعجبة.. فماذا فعلت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت القصة، عندما نشرت فتاة عبر حسابها على “إنستغرام”، صوراً لها برفقة مجسم للنجم العالمي دوين جونسون، صنعته من الورق المقوى، وارتدت فستاناً يتناسب مع البدلة التي يرتديها دوين في المجسم، وعلقت: “شكراً (ذا روك)، لأنك اصطحبتني إلى حفل التخرج في المدرسة، لقد استمتعت كثيراً. إنه أفضل موعد ممكن أن تتمناه أي فتاة”.

وظهرت المعجبة بالنجم السابق لمصارعة الـWWE، الذي أصبح أحد أبرز نجوم هوليوود، بصورتين تقف فيهما إلى جانب مجسم جونسون وهي تمسك يده، وصور أخرى كأنه يتوسط أصدقاءها.

لم تنتهِ القصة هنا، فبعد أن نشرت المعجبة مجموعة الصور هذه، قام النجم العالمي الملقب بـ”ذا روك”، بالتعليق عليها، إذ كتب: “أفضل موعد لحفل التخرج على الإطلاق!”.

ولم يكتفِ دوين بهذا التعليق، بل قام بإعادة نشر الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وأرفقها بالتعليق التالي: “بالتأكيد كان شرفاً لي، وكان أفضل موعد لحفل تخرج في المدرسة على الإطلاق، من الرائع أن ألتقي عائلتكِ وأصدقاءكِ أيضاً. ملاحظة: أنا سعيد جداً لأنكِ نشرتِ هذه الصور.. أتمنى لكِ أفضل صيف!”.

ولم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعادة نشر النجم العالمي ألبوم الصور عبر صفحته على “إنستغرام”، حتى جمع إعجاب أكثر من مليون متابع لديه، وأكثر من أربعة آلاف تعليق من قبل جمهوره، الذين أشادوا بتواضع النجم العالمي، وشخصيته المحبوبة وتواضعه، رغم شهرته الكبيرة.