جان يامان يتقاضى مبلغًا خياليًا عن الحلقة الواحدة من مسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت وسائل إعلام تركية عن الأجر، الذي سيتلقاه النجم التركي جان يامان، عن الحلقة الواحدة من مسلسله الجديد، المقرر تصويره قريباً.

وقالت وسائل إعلام تركية إن جان يامان يتلقى أجراً ضخماً عن الحلقة الواحدة من عمله الجديد، يقدر بـ92 ألف دولار، وأثار المبلغ استغراب الجمهور، واعتبره البعض أجراً مرتفعاً جدًا.

من ناحية أخرى، فاجأ الممثل التركي جان يامان المتابعين بتغيير شكله في صورة جديدة نشرها في صفحته الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظ كثيرون أنه فقد الكثير من وزنه، ما غيَّر شكله بصورة كبيرة، كما اعتمد تسريحة شعر جديدة.

وكان يامان نشر مجموعة صور، عبر حسابه الخاص برفقة الممثلة الإيطالية فرانشيسكا تشيلمي، والتي تصغره بعامين.

الصور أحدثت حالة من الجدل الواسع، حيث تساءل المتابعون عن وجود قصة حب جديدة مع هذه الممثلة، فقد ظهرا بكامل الانسجام والرومانسية، كما علَّق جان: “الأرجواني مثل البحر.. جميل مثل الشمس”، وهو اسم المسلسل الذي يتشاركان بطولته.

على جانب آخر، أعلن جان يامان أنه يستعد للمشاركة في في مسلسل إيطالي جديد، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً هناك، بعد ترجمة مسلسله “الطائر المبكر”؛ ليحصل على عرض بالمشاركة في مسلسل “ساندوكان”، حيث يُعرض 10 حلقات، وكان دخل النجم التركي في مخيم عمل للإعداد لهذه الشخصية المعقدة والمعروفة جداً لدى الشعب الإيطالي، والتي تحتاج إلى دراسة ومعرفة جيدتين.