فيلم “الحارة” إلى السينمات السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيطرت أجواء الجريمة والغموض على الإعلان التشويقي لفيلم “الحارة”، الذي أعلن عن طرحه في السينمات السعودية والأردنية، اعتباراً من 9 يوليو القادم، وأظهر الإعلان أن معظم الأحداث تدور في أجواء ليلية مع وجود العديد من المشاجرات والأسلحة النارية والبيضاء، دون خلوه من العلاقات الغرامية.

ويحكي الفيلم قصة أحد الأحياء الواقعة شرق العاصمة الأردنية عمان، وهو حي تنتشر فيه النميمة ويحكمه العنف، ويقوم أحد الشبان المخادعين من سكان الحي بكل ما يمكن ليكون قرب حبيبته، وعندما يحصل هذا الأمر تلتقط كاميرا أحد الأشخاص المبتزين مقطعاً مصوراً لهما في أوضاع حميمية، وتلجأ والدة الفتاة التي كانت ترفض هذه العلاقة إلى إحدى العصابات لتضع حداً لما يحدث، ولكن الأمور لا تجري كما تريدها هذه السيدة، وتدور الاحداث عكس ما خطط لها لتكون.

وسبق أن طاف فيلم الحارة في جولات مكوكية حول العالم، مشاركاً بالعديد من المهرجانات، حائزاً عدة جوائز وإشادات، آخرها جائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، إضافة لحصوله على تنويه خاص بنفس المهرجان، كما فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، ورشح لـ4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان.

وعرض الفيلم لأول مرة في الوطن العربي ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إضافة لمشاركته في لندن السينمائي، وروتردام السينمائي الدولي.

بينما حصل على عرضه العالمي الأول في واحد من أعرق المهرجانات الدولية، هو مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، ضمن مسابقة “بياتزا غراندي”، ليصبح أول فيلم أردني طويل يشارك في هذا المهرجان.

وبالإضافة لكل هذا، نال “الحارة” جائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises، ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم الحارة بطولة منذر رياحنة وعماد عزمي، وبركة رحماني، وميساء عبدالهادي، ونادرة عمران، ونديم ريماي، وتأليف وإخراج باسل غندور.