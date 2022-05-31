جمال سليمان يكشف حقيقة تصريحاته للتلفزيون الإسرائيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم الفنان السوري جمال سليمان ترويج شائعات حول ظهوره على قناة تلفزيونية اسرائيلية.

وأوضح في منشور عبر حسابه على موقع “فايسبوك” تعليقاً على خبر جاء فيه: “جمال سليمان للتلفزيون الاسرائيلي العرب قدموا تنازلات كبيرة”، أن الحقيقة خلف العنوان الكاذب هي ظهوره في برنامج أوقع ضيوفه من الفنانين في مقلب فأوهمهم أنهم في استضافة التلفزيون الاسرائيلي.

وقال سليمان: “اعتذر من الناس اللي ما بتفوت عليها هالالاعيب السخيفة ولكن مع الاسف في ناس بتصدق بسرعة وبالتالي انا مضطر وضح ان هذا اللقاء ليس مع التلفزيون الاسرائيلي بل برنامج استضاف قبل حوالي خمس سنوات او اكثر عددا كبيرا من الفنانين وانا واحد منهم وعمل فينا مقلب كان في الحقيقة سخيف ان هنن التلفزيون الاسرائيلي”.

وأضاف: “على ما يبدو نفس الجهة المنتجه تريد أن تعود لتروج لنفسها فكتبت على الغلاف انني اتحدث للتلفزيون الاسرائيلي. لا أعرف كيف أصف هذا السلوك بكلمات مقبولة… لا حول و لا قوة إلا بالله”.