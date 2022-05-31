نضال الشافعي.. “ملف سري يحمل رسالة للقضاء المصري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان نضال الشافعي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسلين في دراما رمضان الماضي، هما “ملف سري” و”دايماً عامر”. حيث أوضح أن دوره في “ملف سرى” كان صعباً جداً؛ لأَن شخصية شاكر شقيق النجم هاني سلامة مركّبة، وبها العديد من التفاصيل، وأن السيناريست محمود حجاج حرص على كتابة الشخصيات بحرفية شديدة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، إن المسلسل كان يحمل رسالة مهمة، هي تقديم الشكر والتقدير للقضاء المصري على ما تعرض له في السنوات الماضية من أزمات والعمل تحت ضغط، لكنه ظل وسيظل شامخاً كعادته، وهذا ما حمسه لتقديم هذا العمل.

وأوضح أن المسلسل يجسد صورة ما يعانيه القاضي في مهنته من صعاب لدرجة أن هذه الضغوط تصل لأسرته، وعلى المستوى الفني كل حلقة كانت تحتوي على كم من الأحداث المثيرة التي جذبته عند قراءة السيناريو.

وعن دوره فى مسلسل “دايماً عامر” قال إنه يناقش رسالة مهمة موجودة داخل كل بيت وهي التعليم والعلاقة بين المدرسين والطلبة، وكان سعيداً جداً بترشيحه للدور كظهور خاص في المسلسل مع النجم مصطفى شعبان والمخرج الكبير مجدي الهوارى والسيناريست محسن بغدادي، مؤكداً أن العمل كان يحمل رسالة فنية وطنية جداً ومساحة القضية كبيرة.

نضال الشافعي يكشف لـ”واحد من الناس” كواليس مشاركته في مسلسل “ملف سري”.