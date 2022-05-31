شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يغنى لخطيبته " أنت وبس " وهى ترد "حياتى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب محمد رشاد عن فيديو يجمعه مع خطيبته غادة فتحي وهو يغازلها ويغني لها "صباح ومسا" للسيدة فيروز، لترد عليه غادة بـ "حياتي"، وعلق رشاد علي الفيديو الذي نشرة علي حسابه بموقع انستجرام " انت وبس" .



محمد رشاد وخطيبته

وعلي جانب آخر انتهى المطرب محمد رشاد من تصوير لقاء مع برنامج "It’s Showtime"، الذي تقدمه دينا حويدق وسمر نعيم، ويعرض على قناة سى بى سى، وتحدث عن كواليس أغانيه الجديدة الذى يحضر لها خلال الفترة المقبلة ومشاركته فى دراما رمضان الماضي بمسلسل "ملف سرى".

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه دينا حويدق وسمر نعيم.

وشارك محمد رشاد مؤخرًا في مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف.