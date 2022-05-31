شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تحضر عرض فيلم "2 طلعت حرب" بمهرجان خريبكة للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر الفنانة سهر الصايغ عرض فيلم "2 طلعت حرب"، اليوم الثلاثاء في المهرجان الدولي للسينما الإفريقية في مدينة خريبكة بالمغرب في دورته الـ 22، والذى ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، وتتواصل فعالياته حتى يوم السبت المقبل الموافق 4 يونيو تحت شعار "السينما الإفريقية.. حلم قارة بأكملها".



سهر الصايغ والمخرج مجدى احمد على

وحرصت سهر الصايغ أثناء تواجدها في المغرب للمشاركة في فعاليات المهرجان، على حضور مباراة الأهلى والوداد المغربى أمس الاثنين في نهائي دورى أبطال افريقيا التي أقيمت في استاد مركب محمد الخامس وانتهت بفوز الوداد بهدفين مقابل لا شيء وتحقيق الفريق المغربى اللقب.

وتتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا، وكرم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بالمُركب الثقافي في خريبكة، اسم الناقد والسيناريست الراحل نورالدين الصايل (1947 -2020)، أحد رواد المهرجان والرئيس السابق للمركز السينمائي المغربي.

فيلم "2 طلعت حرب" تأليف هانزادة فكرى وإخراج مجدى أحمد على، بطولة سمير صبرى، محمود قابيل، عبير صبرى، أحمد مجدى، سهر الصايغ، شريف دسوقى، ياسمين الخطيب، على صبحى، جنا سليم، عمر زهران، رحاب حسين، ميرت عمر الحريرى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.