شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "واحد تانى".. 11فيلمًا تخطت إيراداتها حاجز الـ 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى حاجز الـ 50 مليون جنيه إيرادات في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي 2022، تصدر بها إيرادات الموسم، ليدخل الفيلم قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، ومع استمرار الفيلم في دور العرض متوقع أن ترتفع إيراداته خلال الفترة المقبلة.

وخلال السنوات الماضية استطاع عدد كبير من الأفلام تخطى حاجز الـ 50 مليون جنيه إيرادات قبل "واحد تانى"، ويرصدها الخليج 365 في التقرير التالي.

الفيلم عرض عام 2019، بطولة كريم عبد العزيز، نيللى كريم، اياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد، أحمد خالد صالح، مها أبو عوف، مروان يونس، رامزى لينز، رانيا ملاح، محمود جمعة، ولاء الشريف، تامر هشام، محمد أوتاكا وضيف الشرف خالد الصاوى، وسيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



فيلم الفيل الازرق 2

الفيلم عرض عام 2019، وبطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



فيلم ولاد رزق 2

"كازابلانكا" 80 مليون جنيه

الفيلم عرض عام 2019، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى، وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر برودكشن وتالنت.



فيلم كازابلانكا

عرض الفيلم عام 2019 وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت وإنتاج هشام عبد الخالق.



فيلم الممر

"البدلة" 67 مليون و500 ألف جنيه

الفيلم عرض عام 2018 وهو بطولة تامر حسنى، ويشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وقصة تامر حسنى وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور.



فيلم البدلة

الفيلم عرض عام 2020 وهو بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



فيلم العارف

الفيلم عرض عام 2018 ومن بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدوانى، نسرين طافش، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف هشام ماجد، ميرنا جميل، أكرم حسنى، حمدى الميرغنى، أيمن وتار، أحمد أمين، معتز التونى، هدى الاتربى، محمد الجوهرى، جوليا شواشى والطفل أدم وهدان، وتأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى وإنتاج وائل عبد الله.



فيلم نادى الرجال السرى

الفيلم عرض عام 2020 من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، لبنى محمود وضيفا الشرف صلاح عبد الله ومحمد جمعة، وقصة وإخراج شريف عرفة وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير وإنتاج هشام عبد الخالق.



فيلم الانس والنمس

"حرب كرموز" 58 مليون جنيه

الفيلم عرض عام 2018 ومن بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبد الرازق، مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، فتحى عبد الوهاب، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، مايان السيد، اسلام جمال النجم العالمى سكوت أتكنز الشهير بـ"بويكا"، فؤاد شرف الدين، مصطفى منصور وضيوف الشرف أحمد السقا، دياب، روجينا، ايمان العاصى، سارة الشامى، محمود البزاوى وقصة محمد السبكى وتأليف وإخراج بيتر ميمى وإنتاج محمد السبكى



فيلم حرب كرموز

الفيلم عرض عام 2017 من بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، امينة خليل، سامر المصرى، أحمد صفوت، عائشة بن أحمد، نور محمود، أشرف زكى، سلوى محمد على، رانيا الخطيب، إسماعيل شرف أحمد كشك، ياسر الزنكلونى، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، أحمد صلاح حسنى وتأليف صلاح الجهينى وإخراج وإنتاج طارق العريان.



فيلم الخلية

"هروب اضطراري" 56 مليون جنيه

الفيلم عرض عام 2017 ومن بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، غادة عادل، مصطفى خاطر، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى وضيوف الشرف أحمد حلمى، أحمد فهمى، دينا الشربينى، باسم سمرة، محمد فراج، أحمد زاهر، ايمان العاصى، محمد شاهين، أحمد وفيق، عمر السعيد، محمود الجندى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد السبكى