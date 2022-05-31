بعد سرقة مجوهراتها.. شيرين سيف النصر تُطالب بتعويض كبير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 4:15 مساءً

اتهمت الفنانة شيرين سيف النصر، صديقة لها تدعى “إحسان”، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وقالت شيرين، في بيان صحفي، إن هناك قضية تعويض رفعتها واتحكم فيها على صديقتها بمبلغ مليون و200 ألف جنيه ومن المقرر أن جلسة الحكم النهائي محدد لها يوم 27 يونيو المقبل.

ويذكر أنه تبين من خلال التحريات والفحص، وتقرير المعمل الجنائى، ومعاينة مسرح الجريمة، أن الواقعة منذ 3 سنوات، مع عدم وجود كسر فى باب الشقة أو فى خزينة المجوهرات، وهو ما أشار بأصابع الاتهام نحو أحد معارف الفنانة شيرين سيف النصر، وبناء عليه بدأ رجال المباحث فى البحث فى قائمة علاقات الفنانة، ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، ومناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة وهى “إحسان.ك”.

وكانت آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل “أصعب قرار”، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي ، أما السينما فيلم “أمير الظلام” مع عادل إمام.