تعرف على المباراة الأغلى في تاريخ كرة القدم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - حسم نوتينغهام فورست أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم، وظفر ببطاقة الصعود الثالثة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل 2022-2023، بتغلبه 1-0 على هيديرسفيلد تاون، في المرحلة النهائية من تصفيات الصعود “بلاي أوف” الأحد 29 مايو/ أيار، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن.

سيعرف نوتينغهام فورست، بطل دوري أبطال أوروبا مرتين، طعم المنافسة في الدرجة الممتازة لأول مرة منذ 23 عامًا، وبالتحديد موسم 1998-1999 عندما هبط وتخبط في غياهب الدرجات المختلفة، في أطول مدة بقاء لفريق إنجليزي بعيدًا عن دوري الأضواء.

الصاعدون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

تنص اللوائح على صعود بطل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ووصيفه إلى الدرجة الممتازة مباشرة، وقد حسمها فولهام وبورنموث تواليًا، فيما يلعب أصحاب المراكز من الـ3 إلى الـ6 في مرحلة الأدوار الإقصائية لتحديد المتأهل الثالث، وحسمها نوتينغهام فورست هذا الموسم، بعدد النقاط التالي:

1- فولهام 90 نقطة

2- بورنموث 88 نقطة

3- هيديرسفيلد 82 نقطة

4- نوتينغهام 80 نقطة

5- شيفيلد 75 نقطة

6- لوتون تاون 75 نقطة

في البلاي أوف، تجاوز نوتينغهام نظيره شيفيلد يونايتد بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 3-3 بمجموع الإياب والذهاب، فيما عبر هيديرسفيلد من بوابة لوتون تاون بالفوز 2-1 بمجموع المباراتين.

لماذا تعتبر “البلاي أوف” أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم؟

بحسب إذاعة “BBC”، فإن الفائز في المرحلة النهائية من “البلاي أوف” يحصل على نحو 170 مليون جنيه إسترليني، وقد ترتفع إلى 220 مليونا إذا تجنّب الفريق الهبوط خلال 5 سنوات بداية من موسم صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

مكافآة الفوز في “البلاي أوف” لا يتم تحصيلها مباشرة دفعة واحدة، بل تكون مُقسّمة على أجزاء، والنصيب الأكبر منها لعائدات التلفزيون الذي بلغ في موسم 2020-2021 نحو 3.5 مليار جنيه إسترليني تم توزيعها على الأندية الـ20 في الدرجة الممتازة.

كيف يتم توزيع عوائد البث في الدوري الإنجليزي؟

توّزع عوائد البث التلفزيوني في الدوري الإنجليزي الممتاز (3.5 مليار) على الأندية الـ20 استنادًا إلى مبدأ (النصف والربع والربع).. نصف إيرادات البث يتم توزيعها بالتساوي على الأندية الـ20، ويتم توزيع ربع الإيرادات على الأندية بحسب موقع كل فريق في الجدول.

البطل يحصل على حصة أكبر من الوصيف، والوصيف أكبر من المركز الثالث وهكذا، وأخيرًا ربع الإيرادات توّزع بحسب المشاهدات التلفزيونية وعدد المباريات التي يتم بثها خارج بريطانيا من القنوات صاحبة الحقوق، ولذلك حصل توتنهام (السابع) على عوائد بث أكبر من وست هام (السادس)، لأن السبيرز نُقلت له 25 مباراة خارج بريطانيا مقارنة بالهامرز (22).