جمال سليمان يكشف حقيقة ظهوره على التليفزيون الإسرائيلي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري ” جمال سليمان ” يشير إلى ظهوره على التليفزيون الإسرائيلي وادلائه بتصريحات عن العرب حيث جاء المقطع بعنوان : ” جمال سليمان للتليفزيون الإسرائيلي : العرب قدموا تنازلات كبيرة ” .

ليخرج جمال سليمان بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليؤكد على عدم ظهوره بالتليفزيون الإسرائيلي وأن هذا الفيديو يرجع إلى استضافته بأحد البرامج منذ 5 سنوات والذي كانت تقوم فكرته على استضافة النجوم وخداعهم بأنهم بأحد القنوات الإسرائيلية .

فكتب جمال سليمان في منشوره قائلا : ” أعتذر من الناس اللي ما بتفوت عليها هالألاعيب السخيفة، ولكن مع الأسف في ناس بتصدق بسرعة وبالتالي أنا مضطر أوضح أن هذا اللقاء ليس مع التليفزيون الإسرائيلي ” .

وتابع : ” بل برنامج استضاف قبل حوالي خمس سنوات أو أكثر عددا كبيرا من الفنانين وأنا واحد منهم .. البرنامج عمل فينا مقلب كان في الحقيقة سخيف إن هنن التليفزيون الإسرائيلي ” .

وأضاف الفنان جمال سليمان : ” على ما يبدو نفس الجهة المنتجة تريد أن تعود لتروج لنفسها فكتبت على الغلاف أنني أتحدث للتليفزيون الإسرائيلي .. لا أعرف كيف أصف هذا السلوك بكلمات مقبولة .. لا حول ولا قوة إلا بالله ” .