شريهان تطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:51 مساءً - أحيت الفنانة ” شريهان ” الذكرى ال 41 على وفاة شقيقها الفنان ” عمر خورشيد ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر .
وتضمنت التغريدة صورة تجمع شريهان بشقيقها الراحل وأخرى لقبر الفنان عمر خورشيد وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله بالدعاء له .
فكتبت شريهان : ” تقبل الله منكم قراءتكم الفاتحة إلى أخي عمر خورشيد .. جعل الله حبكم ووفائكم ودعائكم رحمة ومغفرة ونوراً له .. فى ميزان حسناتكم إن شاء الله ” .
وتابعت الفنانة المصرية : ” اللهم بشّره بجنّات الفردوس، واجعل دعاءنا أنيساً له .. اللهم عفُوك، اللهم جنّتك لمن فقدنا ” .
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