نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد زوجها ” هشام عاشور “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:51 مساءً - احتفلت الفنانة ” نيللي كريم ” بعيد ميلاد زوجها لاعب الإسكواش السابق والممثل ” هشام عاشور ” الذي وافق يوم أمس الإثنين 30 مايو .
حيث نشرت نيللي كريم مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري من الاحتفال بعيد ميلاد زوجها والذي أقيم في أحد الأماكن العامة .
وظهرت نيللي كريم في الصور برفقة هشام عاشور إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين حرصوا على حضور الحفل لتهنئته بعيد ميلاده .. كما تواجد أيضا شقيقه ” رامي عاشور ” .
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