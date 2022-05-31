نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد زوجها ” هشام عاشور “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:51 مساءً - احتفلت الفنانة ” نيللي كريم ” بعيد ميلاد زوجها لاعب الإسكواش السابق والممثل ” هشام عاشور ” الذي وافق يوم أمس الإثنين 30 مايو .

حيث نشرت نيللي كريم مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري من الاحتفال بعيد ميلاد زوجها والذي أقيم في أحد الأماكن العامة .

وظهرت نيللي كريم في الصور برفقة هشام عاشور إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين حرصوا على حضور الحفل لتهنئته بعيد ميلاده .. كما تواجد أيضا شقيقه ” رامي عاشور ” .