برشاقة ونحافة ملحوظة .. مي نور الشريف تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:51 مساءً - شاركت الفنانة ” مي نور الشريف ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمجموعة من الصور استعرضت من خلالها إطلالتها بحفل زفاف زميلتها الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” والذي أقيم يوم الجمعة الماضي .

وظهرت مي نور الشريف مرتدية فستانا بسيطا باللون الأصفر وبرشاقة ونحافة ملحوظة بعد أن فقدت الكثير من وزنها وهو الأمر الذي لفت أنظار المتابعين .

وكتبت مي نور الشريف في تعليقها على الصور متوجهة بالشكر لمصمم فستانها : ” ميزة كبيرة إن الديزاينر يكون صاحبك .. عمرو مش عارفة أشكرك أزاي علي الذوق الحلو .. وعارفة إني جننتك ” .