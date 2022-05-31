كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:51 مساءً - شاركت الفنانة ” مي نور الشريف ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمجموعة من الصور استعرضت من خلالها إطلالتها بحفل زفاف زميلتها الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” والذي أقيم يوم الجمعة الماضي .
وظهرت مي نور الشريف مرتدية فستانا بسيطا باللون الأصفر وبرشاقة ونحافة ملحوظة بعد أن فقدت الكثير من وزنها وهو الأمر الذي لفت أنظار المتابعين .
وكتبت مي نور الشريف في تعليقها على الصور متوجهة بالشكر لمصمم فستانها : ” ميزة كبيرة إن الديزاينر يكون صاحبك .. عمرو مش عارفة أشكرك أزاي علي الذوق الحلو .. وعارفة إني جننتك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر برشاقة ونحافة ملحوظة .. مي نور الشريف تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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